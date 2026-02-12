SON DAKİKA | İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı: İşte yeni tarife

İBB Meclisi toplantısında, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması talebi oy çokluğu ile kabul edildi.
Bu kapsamda, elektronik tam bilet 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücreti ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.
Çift bilet uygulanan toplu ulaşım araçlarında ise tek basım 84 TL'ye çıktı. Öğrenci bileti 20,50 TL olarak belirlenirken, ilk aktarma ücreti 31,27 TL olarak uygulanacak. Tek geçişlik bilet 60 TL, 10 geçişlik bilet 480 TL, 12 geçişlik bilet ise 580 TL'den satılacak.
ÖĞRENCİ ABONMAN 593 TL'YE YÜKSELDİ
Öğrenci abonman 494 TL'den 593 TL çıkarken, İBB personel abonman ücreti bin 618 TL olarak uygulanacak. 30 yaş ve üzeri öğrenci kartı kullanıcıları 2 bin 968 TL ödeyecek. 60 yaş üstü aylık abonman ücreti ise 2 bin 51 TL olacak.
Metrobüste tam yolcu ücreti mesafeye göre artacak, 1–3 durak 30,07 TL'den başlayacak, 4–9 durakta 48,01 TL, 10–15 durakta 52,73 TL olacak, en uzun mesafe olan 34 ve üzeri durakta ücret 62,35 TL'ye çıkacak.
TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 65,40 TL, KISA MESAFE 210 TL
C segment taksilerde açılış ücreti 65,40 TL, kilometre başı 43,56 TL, minimum ücret 210 TL olacak. D ve üstü segmentte açılış 75,21 TL, kilometre başı 50,09 TL, minimum ücret 240 TL'ye çıkacak. Elektrikli dönüşen taksilerde açılış 85,02 TL, kilometre başı 56,03 TL, minimum ücret 270 TL olacak. Lüks taksilerde açılış 111,18 TL, kilometre başı 74,05 TL, minimum ücret 360 TL'ye yükselecek.
ARABALI VAPURDA OTOMOBİL 240 TL
Kadıköy–Eminönü hattı 59,28 TL'ye, Üsküdar–Eminönü 53,20 TL'ye, Üsküdar–Kadıköy 57 TL'ye çıktı. Karaköy–Bostancı hattı 69,91 TL olurken, Avcılar–Bostancı hattı 177,80 TL'ye yükseldi. Adalar hattında tam biniş ücreti 137,48 TL olarak uygulanacak.
Sirkeci–Harem hattında, yaya tam bilet 40,39 TL, öğrenci 24,32 TL oldu. Otomobil ve minivan geçiş ücreti 240 TL, SUV ve arazi araçları 260 TL, otobüs geçişi ise 630 TL olacak.
MİNİBÜSLERDE İNDİ-BİNDİ 39 TL
Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 34 liradan 41 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 35 liradan 42 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 36 liradan 43 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 39 liradan 47 liraya, öğrenci ücretinin ise 21 liradan 25 liraya çıkarılması istendi.
MARMARAY'DA UZUN MESAFE 75 TL
TCDD Taşımacılık AŞ'nin işlettiği Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarında yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin tarife değişikliği ile yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 artış olacak. Marmaray'daki en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıkacak.
Marmaray'da tam ücret 1–7 istasyonda 34 TL'den başlayacak, 36–43 istasyonda 74,70 TL'ye kadar çıkacak. Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı metro hattında ise 1–3 istasyonda 34 TL, 7–8 istasyonda 43,54 TL, 15–16 istasyonda 66,54 TL uygulanacak.
OKUL SERVİSLERİNDE EN KISA MESAFE 4 BİN 51 TL
Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücretinin 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya yükseltildi.
ZAMLI TARİFE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zamlı tarifelerin 16 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.