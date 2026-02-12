SON DAKİKA | İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı: İşte yeni tarife

İBB Meclisi toplantısında, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu kapsamda, elektronik tam bilet 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücreti ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.

Çift bilet uygulanan toplu ulaşım araçlarında ise tek basım 84 TL'ye çıktı. Öğrenci bileti 20,50 TL olarak belirlenirken, ilk aktarma ücreti 31,27 TL olarak uygulanacak. Tek geçişlik bilet 60 TL, 10 geçişlik bilet 480 TL, 12 geçişlik bilet ise 580 TL'den satılacak.