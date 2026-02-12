SON DAKİKA… İzmir’i sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü ev ve dükkanları su bastı: Meteoroloji’den yeni uyarı

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; kentte bu akşam saat 22.00'den itibaren İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), iç ve güney kesimlerinde (Seferihisar, Menderes, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz) yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.