SON DAKİKA… İzmir’i sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü ev ve dükkanları su bastı: Meteoroloji’den yeni uyarı

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'nde etkisini artıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları yaşandı. Sokakların suyla dolması sonucu vatandaşlar evlerinden çıkamazken, işe gitmek isteyenler yürümekte zorlandı. Cadde ve sokakların göle döndüğü bölgede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
VATANDAŞ ALTYAPI EKSİKLİĞİNDEN DERT YANDI
Yağıştan dolayı mağduriyet yaşadığını belirten Emrah Gülen, göle dönmüş sokaklardan geçerken zorlandığını ifade ederek altyapıların bir an önce onarılmasını talep etti. Evinin çevresinin sularla dolduğunu söyleyen Halil Çam ise sabah su taşkını nedeniyle evinden çıkamadığını belirterek duruma çözüm bulunmasını istedi.
METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; kentte bu akşam saat 22.00'den itibaren İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), iç ve güney kesimlerinde (Seferihisar, Menderes, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz) yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Yağışın cuma günü saat 21.00 sıralarından sonra etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, taşkın, toprak kayması, heyelan yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.