SON DAKİKA | Meteoroloji 37 il için alarm verdi! İstanbul beyaza bürünecek: Kar kalınlığı 20 santimi aşacak!

Yurt genelinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde azalırken, kar yağışı Afyonkarahisar'dan başlayarak Van'a kadar geniş bir hattı etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 37 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu kar uyarısı yayımladı. Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde bugün etkili olmaya başlayacak kar yağışının, gece saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI GELİYOR!
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli (5-20 cm) kar yağışları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'DA SULU KAR YAĞIŞI!
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Hafta sonu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Şişli'de sabah saatlerinde sulu kar yağışı başladı. Kısa süre yağan kar, daha sonra etkisini kaybetti. Kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor.
DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI!
Son değerlendirmelere göre; Cumartesi öğle saatlerinden itibaren yüksekler başta olmak üzere Diyarbakır'ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkii), Batman'ın kuzeyi (Kozluk, Sason) , Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Pazar günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ANADOLU OTOYOLUNDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağıyor. Bölgede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde etkili oluyor. Yer yer sisin de etkili olduğu kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman azalıyor.
KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETRENİN ÜZERİNE ÇIKTI
Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği bölgede, kara yolları personeli kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu güzergahta jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar etkili oluyor. Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı. Kar kalınlığı kent merkezinin yüksek kesimlerinde 15 santimetrenin üzerine çıktı.
DENİZLERİMİZDE FIRTINA BEKLENİYOR!
Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazar öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
YURTTA BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu
KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, doğusu sabah saatlerine kadar 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar 4 ila 6; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, doğusu 5 ila 7, akşam saatlerine kadar yer yer 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunun açıkları akşam saatlerine kadar 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Doğu Akdeniz 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sisli, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.