Son Dakika | Devlet Bahçeli’den ’Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ açıklaması: Erdoğan bir kez daha aday olmalı

Son dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "40 yılı aşkın süredir milletimizin başına bela edilen terörden kurtumak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terörü bu topraklardan söküp atacağız. Yeni yasal düzenlemelerin yapılması hayatidir." dedi.
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
Önemli iç ve dış gelişmelerin yaşanacağı yeni dönemin ülkemize, milletimize, siyaset ve demokrasi hayatımıza, aynı zamanda siyasi parti grupları ile sayın milletvekillerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Gazi Meclis'te görev yapan ve ebediyete irtihal eden milletvekillerini rahmetle yâd ediyor, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.
Türkiye'nin demokrasi yolculuğu pürüzsüz değil. Kısır siyasi tartışmalardan kaçınılmalı. Farklı düşünsek de politik merkezimiz Türkiye.
40 yılı aşkın süredir milletimizin başına bela edilen terörden kurtumak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terörü bu topraklardan söküp atacağız. Yeni yasal düzenlemelerin yapılması hayatidir.
"NETANYAHU'NUN KONUŞMASI İNSANLIĞIN UTANÇ VESİKASI"
BM'nin adalet merkezi Ankara'dır. BM karar alıcı mekanizmadan yoksundur. BM Genel Kurulu'nda İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun konuşması insanlığın utanç vesikası olmuştur.
Kamu kaynaklarının usulsüz kullanılmasına ilişkin her iddia tarafsız ve şeffaf olarak araştırılmalıdır.
"ERDOĞAN BİR KEZ DAHA ADAY OLMALI"
Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ın olması arzumuz ve talebimizdir. Adaylığı Türkiye'nin hayrına olacaktır. Seçimler 2028 yılında olmalı. Meclis karar almalıdır.