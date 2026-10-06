Son Dakika | Devlet Bahçeli’den ’Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ açıklaması: Erdoğan bir kez daha aday olmalı

Son dakika... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "40 yılı aşkın süredir milletimizin başına bela edilen terörden kurtumak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terörü bu topraklardan söküp atacağız. Yeni yasal düzenlemelerin yapılması hayatidir." dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Önemli iç ve dış gelişmelerin yaşanacağı yeni dönemin ülkemize, milletimize, siyaset ve demokrasi hayatımıza, aynı zamanda siyasi parti grupları ile sayın milletvekillerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Gazi Meclis'te görev yapan ve ebediyete irtihal eden milletvekillerini rahmetle yâd ediyor, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.