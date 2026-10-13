Son Dakika | MHP Grup Toplantısı: Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

"İSRAİL SALDIRGANLIĞI DEVAM EDİYOR"

Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle atılmaya devam edecektir. Aynı zamanda terörsüz bölge yolunda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ise İsrail'in saldırganlıkları devam etmektedir, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar İsrail barbarlığının geldiği seviyesini göstermektedir

MEKKE ANLAŞMASI VURGUSU: CAYDIRICI İMKANLAR KULLANILMALIDIR

(Mekke'ye Husi saldırıları) Ne gerekiyorsa da onu yaparız, diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkanlar kullanılmalıdır. Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli. Bölgenin huzuru hedef alınıyor.

"HUSİLER SALDIRILARINA SON VERMELİ"

Kutsal topraklarımıza yönelik inancımız hiç eksilmemiştir, Husiler saldırılarına derhal son vermeli. Bölgesel ihtilaflar diyalog ile çözülmelidir. Daha fazla müslüman kanı akmamalı, tüm bölgemiz huzur ve güven ortamında yaşayabilmelidir. Müslüman toplumları birbirine düşürenlere, nifak tohumları ekenlere kardeş kavgası çıksın diye Tel-Aviv'de el ovuşturanlara karşı müşterek bir duruş sergilenmelidir. Kardeş kavgası derhan son bulmalıdır.

AHaber CANLI YAYIN