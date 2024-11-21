Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti!
Giriş Tarihi: 21.11.2024 17:45 Son Güncelleme: 21.11.2024 17:50

Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti!

Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti. Okul kamerasına yansıyan görüntülerde; Amca Güran'ın, saat 18:59’da tarladan hızla köye döndüğü gözlendi. A haber’de görüntüleri yorumlayan SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, "Tarih ve nokta önemli. Burası Narin’i görüntüleyen okulun kamerası. Aynı kamera bu kez Salim’in tarladan dönüşünü kaydediyor. Bu görüntüler neden önemli. Çünkü bu araçtan Narin’in DNA’sı çıktı" dedi. İşte amca Güran'ın o görüntüleri...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti!

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran korkunç bir cinayete kurban gitti. Türkiye'nin konuştuğu vahşette katilin kimliği ise henüz belirlenemedi.

İlk mahkemede amca, anne, ağabey ve itirafçı ifade verdi. Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar, hakkındaki iddiaları reddetti. Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü söyledi.

Mahkeme heyeti ise Narin Güran cinayeti davası duruşmasının 26 Aralık 2024 tarihine ertelenmesine hükmetti.

Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran'ın yeni görüntüsü şoke etti!

İkinci duruşmaya günler kala; Şüpheli amca Salim Güran'ın, Tavşantepe Köyü'nde kaydedilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Okul kamerasına yansıyan görüntülerde; saat 19.59'da Salim Güran'ın Narin'in DNA'sının çıktığı araçla hızla okulun önünden geçtiği gözleniyor.

SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, o görüntüleri A haber'de yorumladı. Karaman, "Tarih ve nokta önemli. Burası Narin'i görüntüleyen okulun kamerası. Aynı kamera bu kez Salim'in tarladan dönüşünü kaydediyor. Bu görüntüler neden önemli. Çünkü bu araçtan Narin'in DNA'sı çıktı" İfadelerini kullandı.

Ayrıca Salim Güran olay gecesi aynı araçla; Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu Eğer Tutmaz Deresi'ne gitmişti.

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Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti!
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