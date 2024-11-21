Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran korkunç bir cinayete kurban gitti. Türkiye'nin konuştuğu vahşette katilin kimliği ise henüz belirlenemedi.
İlk mahkemede amca, anne, ağabey ve itirafçı ifade verdi. Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar, hakkındaki iddiaları reddetti. Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü söyledi.
Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran'ın yeni görüntüsü şoke etti!
İkinci duruşmaya günler kala; Şüpheli amca Salim Güran'ın, Tavşantepe Köyü'nde kaydedilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Okul kamerasına yansıyan görüntülerde; saat 19.59'da Salim Güran'ın Narin'in DNA'sının çıktığı araçla hızla okulun önünden geçtiği gözleniyor.
SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, o görüntüleri A haber'de yorumladı. Karaman, "Tarih ve nokta önemli. Burası Narin'i görüntüleyen okulun kamerası. Aynı kamera bu kez Salim'in tarladan dönüşünü kaydediyor. Bu görüntüler neden önemli. Çünkü bu araçtan Narin'in DNA'sı çıktı" İfadelerini kullandı.
Ayrıca Salim Güran olay gecesi aynı araçla; Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu Eğer Tutmaz Deresi'ne gitmişti.