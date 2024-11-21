Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti!

SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, o görüntüleri A haber'de yorumladı. Karaman, "Tarih ve nokta önemli. Burası Narin'i görüntüleyen okulun kamerası. Aynı kamera bu kez Salim'in tarladan dönüşünü kaydediyor. Bu görüntüler neden önemli. Çünkü bu araçtan Narin'in DNA'sı çıktı" İfadelerini kullandı.