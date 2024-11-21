Son dakika: Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay: Amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti!

Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran’ın yeni görüntüsü şoke etti. Okul kamerasına yansıyan görüntülerde; Amca Güran'ın, saat 18:59’da tarladan hızla köye döndüğü gözlendi. A haber’de görüntüleri yorumlayan SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, "Tarih ve nokta önemli. Burası Narin’i görüntüleyen okulun kamerası. Aynı kamera bu kez Salim’in tarladan dönüşünü kaydediyor. Bu görüntüler neden önemli. Çünkü bu araçtan Narin’in DNA’sı çıktı" dedi. İşte amca Güran'ın o görüntüleri...