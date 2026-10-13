Son Dakika | Özgür Özel’den vekillerine ’iftira furyasını sürdürün’ çağrısı: Fon yalanlarına sahip çıktı

Son dakika haberi... Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve yakın ekibi fon soruşturması üzerinden büyük bir manipülasyon ve algı operasyonu silsilesi başlattı.
Türkiye'de medyayı tehdit eden, İBB'deki büyük yolsuzluk-rüşvet çetesini görmezden gelen, ülkesini Batı'ya şikayet eden ve sokak provokasyonları örgütlemeye çalışan Özel'in iftira ve yalanları ise bir kez daha duvara tosladı.
FON YALANLARINA SAHİP ÇIKTI
Özgür Özel, Yeni Parti'nin TBMM grup toplantısında vekillerinin fon yalanlarına bir kez daha sahip çıktı. Özel, "Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum, eline bilgi gelen bilgisi olan bu bilgiyi ortaya koyacak, kaya gibi arkanızdayız. Koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek." dedi.
'LİSTEYİ AÇIKLAYACAĞIZ' SÖZLERİNDEN ÇARK ETTİ!
Özgür Özel, daha önce 'Listeyi açıklayacağız' sözlerinden çark ederek, bu kez de 'Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa, o listeyi kendileri açıklasınlar görelim' ifadelerini kullandı.
YALAN-BİLGİ BELGELER!
Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır başta olmak üzere Yeni Partili isimlerin fon soruşturması üzerinden yalan bilgi-belgeyi kamuoyuna servis etmesi sonrası AK Partili Bakanlar Mahinur Özdemir Göktaş ve Ömer Bolat iddiaların açıkça iftira ve yalan olduğunu belirtip, hukuki süreç başlatacaklarını ifade etmişti.