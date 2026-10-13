Son Dakika | Özgür Özel’den vekillerine ’iftira furyasını sürdürün’ çağrısı: Fon yalanlarına sahip çıktı

FON YALANLARINA SAHİP ÇIKTI

Özgür Özel, Yeni Parti'nin TBMM grup toplantısında vekillerinin fon yalanlarına bir kez daha sahip çıktı. Özel, "Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum, eline bilgi gelen bilgisi olan bu bilgiyi ortaya koyacak, kaya gibi arkanızdayız. Koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek." dedi.