SON DAKİKA: Yalova’daki DEAŞ operasyonunda Turgut Külünk şehit olmuştu! Acılı baba: Duyunca içim köz oldu

'EMEKLİLİĞİ GELMİŞ, 1 YILI GEÇMİŞTİ'

Şehidin annesi Kevser Külünk ise "İkinci oğlum, bize haberi getirdi, 'Abim şehit oldu' dedi. Yıkıldık, mahvolduk, böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Çok zor, dayanılacak gibi değil. Allah yardımcımız olsun. 4 çocuğum var; 3'ü erkek, şehit olan en büyükleriydi. Torun arıyor halasını, 'Babam şehit olmuş hala' dedi. Oradan haber dağılmış. Emekliliği gelmiş, 1 yılı geçmişti. Kızı yüksek lisans görüyordu. 'Çocuğumu görev sahibi yapayım' dedi. 1 kızı var. Kızının hedefi kaymakam olmaktı" diye konuştu.