Sosyal medya tartışması kanlı bitti

İstanbul Başakşehir'de 16 ve 17 yaşındaki iki arkadaşın sosyal medya üzerinden küfürleşmesiyle başlayan kavga cinayetle bitti. Sokakta karşılaşan arkadaşların birbirine çekiç ve bıçakla saldırdığı kavgada Kudbettin Berat Çimenli (16) hayatını kaybetti. Olay, Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar Sokak'taki marketin önünde karşılaşan Kudrettin Berat Çimenli ve Kağan İ. henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Edinilen bilgiye göre, Kağan İ. çekiçle vururken Kudrettin Berat Çimenli de ona bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan Kudrettin Berat Çimenli, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Kağan İ., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda, sosyal medya üzerinden nedenini bilmediği bir sebepten dolayı tartıştıklarını ve olay günü karşılaştıklarında da kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.