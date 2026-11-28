ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 70 yaşındaki Süleyman'ın dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen olayında yeni gelişme yaşandı. İnternet üzerinden tanıştığı ve kendisinden 41 yaş küçük olduğunu sandığı kişiye evini ve otomobilini satarak toplam 4,5 milyon TL gönderen Süleyman, para yolladığı kadının gerçek görüntüsüyle karşılaştı.
4,5 MİLYON TL DOLANDIRILDI
Bugüne kadar hiç yüz yüze gelmediği kadını sesinden tanıyan Süleyman, yaşadığı mağduriyetin ardından tepkisini dile getirdi. Süleyman amcanın, kendisini ilk olarak Mine Serin, daha sonra ise Havva adıyla tanıtan bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenilmişti. Kendisinden 41 yaş küçük olduğunu zannettiği kişiye güvenen Süleyman, zaman içinde artan para talepleri nedeniyle evini ve otomobilini satmak zorunda kaldığını, toplamda 4,5 milyon TL gönderdiğini anlatmıştı.
KARİNA'DAN SÜLEYMAN AMCA'YA MESAJ
Fotoğraflarının izinsiz kullanılması nedeniyle Türkiye'den çok sayıda mesaj aldığını belirten Karina, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Özellikle Süleyman Amca'ya seslenen Karina, "Son günlerde Türkiye'den çok sayıda mesaj aldım. Ancak herkese özellikle de Süleyman Amca'ya şunu açıklamak istiyorum. Bu olayla hiçbir ilgim yok." ifadelerini kullandı.