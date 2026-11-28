4,5 MİLYON TL DOLANDIRILDI

Bugüne kadar hiç yüz yüze gelmediği kadını sesinden tanıyan Süleyman, yaşadığı mağduriyetin ardından tepkisini dile getirdi. Süleyman amcanın, kendisini ilk olarak Mine Serin, daha sonra ise Havva adıyla tanıtan bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenilmişti. Kendisinden 41 yaş küçük olduğunu zannettiği kişiye güvenen Süleyman, zaman içinde artan para talepleri nedeniyle evini ve otomobilini satmak zorunda kaldığını, toplamda 4,5 milyon TL gönderdiğini anlatmıştı.