Sultangazi’de aileler birbirine girdi: Arbede anı anbean kameraya yansıdı! 2 yaralı

ARBEDE ANI KAMERAYA YANSIDI

Etraftaki komşuların endişeyle izlediği kavga, cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan kadın bir polis memurunun, yaralı ve alkollü olduğu iddia edilen şahsı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişilerin, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldükleri öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.