Sultangazi’den şoke eden görüntüler! Sokak ortasında feci dayak kemarada

Evine geldiği sırada pusuya yatan kişilerin saldırısına uğradığı belirtene Gazi Gürbüz, "Ben aracımı park edip indikten sonra bunlar da otomobilden inerek, aracımın camını kırıp zarar verdiler. Daha sonra beni dövmeye başladılar. Bu sırada üzerimde 73 bin TL parayı da alarak beni gasbettiler. Bu paranın üzerimde olmadığını bir gün sonra fark ettim. Çünkü ben 24 saat kendimde değildim. Bu parayı da onların aldığını düşünüyorum. Vücudumun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Bu kişiler sürekli beni tehdit ediyorlar" diye konuştu.

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SALDIRI ANLARI KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa gelen otomobilden inen 3 kişinin Gürbüz'ü darbettikleri, daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. Yaklaşık 2 ay önce yaşanan bir başka olayda ise Arnavutköy'deki iş yerine doğru yürüyen Gazi Gürbüz, yanına yaklaşan otomobilden inen bir kişi tarafından saldırıya uğradığı kayıtlara yansıdı. Saldırgan otomobile binerek uzaklaşırken, Gazi Gürbüz'ün koşarak otomobili kovaladığı görüldü.