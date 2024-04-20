Suriyeli kozmonot Gaziantep’te öldü

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Faris'in Cuma günü Türkiye'de vefat ettiğini duyurdu.

Faris'in, cesur ve halkın sesine kulak veren duruşunun Suriyelilerin sevgisini kazandığını belirten Bahra, "Al-Fares, uzaya çıkan ilk Suriyeli ve ikinci Arap olarak Suriye yerelinde ve Arap dünyasında parlak bir isimdi. Merhumun ailesine, dost ve yakınlarına, tüm Suriye halkına başsağlığı diliyor, kendisine Allah'tan rahmet, mağfiret, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

Suriyelilerin ilk kozmonotu olan Faris, 1987 yılında uzaya gidip gelmesinden sonra ülkesinde kahraman gibi karşılanmış ve Suriye'deki üniversitelerde 10 yıl ders vermişti.

Faris, Suriye'de 2011 yılında Esad rejimine karşı başlayan halk ayaklanması ve iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınmıştı.