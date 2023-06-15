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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Tacizci savcı

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
İSTANBUL'DA Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma savcısı olan O.K. (52), geçtiğimiz eylülde, evli zabıt kâtibi A.A.'ya (34) mesai saatleri dışında mesaj atmaya başladı. İlk günlerde mesajlara tepki vermeyen A.A., mesaj içerik ve saatleri değişince savcıyı uyardı. Savcı mesaj atmayı aylarca sürdürünce genç kadın mesajların çıktısıyla birlikte mahkeme hâkimine bildirerek başsavcılığa şikâyette bulundu. İfadesi alınan savcı olay nedeniyle A.A.'dan defalarca özür dilediğini, pişmanlıktan günlerce uyuyamadığını belirterek amacının taciz olmadığını öne sürdü. Savcının "cinsel taciz" suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

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Tacizci savcı
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