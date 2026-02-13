Tarla yüzünden kardeşini katletti

KÜTAHYA'DA miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Nurullah Güneç (49), kardeşi İbrahim Güneç'i (43) silahla vurarak öldürdü. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Simav ilçesine bağlı Demirci beldesi Öreyler Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah Güneç ve kardeşi İbrahim Güneç arasında bir süredir husumetli oldukları miras tarla yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birbirlerine kurşun yağdıran kardeşlerden Nurullah Güneç ayağından yaralanırken, İbrahim Güneç ise abisinin sıktığı kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Güneç, hastaneye kaldırılırken, İbrahim Güneç'in cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.