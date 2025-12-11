Meclis Lokantasında stajyere taciz iddiasında 1 kişi tutuklandı

TBMM'de stajyerlik yaptığı dönemde Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden mağdure D.K.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

BAKANLIK SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

TBMM'deki taciz iddialarına ilişkin süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bazı basın yayın organlarında 'Meclis Lokantasında Cinsel İstismar' başlığıyla yer alan iddialara ilişkin idari ve adli süreci yakından takip ettiği bildirildi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, TBMM Genel Sekreterliği tarafından detayları kamuoyuyla paylaşılan olaya ilişkin başlatılan idari soruşturma ile adli süreç dikkatle izleniyor. Bakanlığa bağlı uzman personel tarafından çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığını açıklayan Bakanlık kaynakları, hukuki sürecin de yakından takip edileceğini vurguladı.