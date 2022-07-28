Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon oranı verisi için TÜİK tarihi açıkladı!

Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanacak olup geçtiğimiz ay TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, artış gerçekleşmişti. Peki, Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte Temmuz ayı enflasyon oranı verisi tarihi.
TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak olan veri 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.