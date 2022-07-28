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Giriş Tarihi: 28.7.2022 16:12

Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon oranı verisi için TÜİK tarihi açıkladı!

Her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon oranı açıklanma tarihi belli oldu. Enflasyon verisi TÜİK tarafından duyurulacak olup en son Haziran ayı verileri açıklanmıştı. Açıklanan oranı ile birlikte memur ve emekli zam oranı da netlik kazanmıştı. Şimdi ise sırada Temmuz enflasyon verisi yer alıyor. Peki; Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte Temmuz ayı enflasyon oranı verisi için tarih açıklandı!

Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon oranı verisi için TÜİK tarihi açıkladı!

Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanacak olup geçtiğimiz ay TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, artış gerçekleşmişti. Peki, Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte Temmuz ayı enflasyon oranı verisi tarihi.

TEMMUZ 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak olan veri 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİSİ NE OLMUŞTU?

TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

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Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon oranı verisi için TÜİK tarihi açıkladı!
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