Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon oranı verisi için TÜİK tarihi açıkladı!

HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİSİ NE OLMUŞTU?

TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.