Tepecik’te imar sorunu çözüldü

Büyükçekmece'deki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), AK Parti İl İstanbul Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından açıldı. Kabaktepe yaptığı konuşmada, AK Parti Grubu'nun İBB Meclisi'nde yaptığı çalışmayla Büyükçekmece halkının uzun yıllardır beklediği tapu sorununun çözüldüğü müjdesini verdi. Binlerce hak sahibinin düzenlemeden istifade edeceğini vurgulayan Kabaktepe, "Tepecik Bölgesi'nde, Ulus, Hürriyet ve Ahmediye mahallelerinde yaşanan imar sıkıntısı çözüme kavuşturuldu. Gayret gösteren ilçe meclis üyelerimize ve İBB Meclisi AK Parti Grubumuza teşekkür ediyorum" dedi.