Haberler Yaşam Haberleri Tepecik’te imar sorunu çözüldü
Giriş Tarihi: 20.4.2023

Tepecik’te imar sorunu çözüldü

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Tepecik’te imar sorunu çözüldü
Büyükçekmece'deki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), AK Parti İl İstanbul Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından açıldı. Kabaktepe yaptığı konuşmada, AK Parti Grubu'nun İBB Meclisi'nde yaptığı çalışmayla Büyükçekmece halkının uzun yıllardır beklediği tapu sorununun çözüldüğü müjdesini verdi. Binlerce hak sahibinin düzenlemeden istifade edeceğini vurgulayan Kabaktepe, "Tepecik Bölgesi'nde, Ulus, Hürriyet ve Ahmediye mahallelerinde yaşanan imar sıkıntısı çözüme kavuşturuldu. Gayret gösteren ilçe meclis üyelerimize ve İBB Meclisi AK Parti Grubumuza teşekkür ediyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz
Numan Kurtulmuş'tan BAYKAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sözleri cehalet kokuyor
İnşaat şirketi sahibi Zehra’nın katili 1 ay sonra yakalandı
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden zehir zemberek sözlerle istifa etti
7'li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 7'li koalisyona tepki: Eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Selçuk Bayraktar duyurdu: Kızılelma’da hızlı uçuş testleri tamam
ARKADAŞINA GÖNDER
Tepecik’te imar sorunu çözüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA