Thodex davasında kritik gün: Faruk Fatih Özer’den türkülü savunma

"İLLEGAL İŞLERDE YER ALMADIM"

Tutuklu sanık Faruk Fatih Özer savunmasında, "Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet temellerini atmasıyla birlikte Türkiye zorbalıklar ülkesi değildir. Benim ve ailemin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekir. Şu an duruşması görülen dosyada örgüt lideri değilim, sadece iflas ettim. Thodex'te suç örgütünden bahsedilemez. Bu suçları işleseydim bu kadar amatör olmazdım. Bu sözde örgüt çalışanlarına bir fayda sağlardım. Bizler sadece mağduruz. İllegal faaliyetler içinde olmadım, olmayacağım. Bu kariyerimdeki saygınlığımla da sabittir. Cezaevindeyken bile elimdeki paralarla müştekilere ödeme yaptım. Türkiye'nin hukuk tarihinde bu karakterli duruşu gösteren kimse yoktur" dedi.

TÜRKÜLÜ SAVUNMA

Devamında ise tutuklu sanık Özer, "Bu davanın tek sebebi internette bulunan Türkiye ve başka ülkelerdeki siyasilerle bulunan fotoğraflarımdır. Hiçbiriyle de ticari bir ilişkim olmamıştır. Şahsıma atılan 2 milyar dolarla kaybolduğun iftirası bana zarar verdi. Sayın bakanlara ve milletvekillerine de iftiralar atıldı. Kaostan beslenen kötü varlıklar benim iflasımı kullandılar. Benim sabrım da dolmak üzere. Konuşmamı Musa Eroğlu'num dörtlüğüyle bitirmek istiyorum. Geçtiğim feleğin çemberinden.. yolun sonu görünüyor." diyerek beraatini talep etti.

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