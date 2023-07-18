Haberler
Yaşam
Faruk Fatih Özer için rekor ceza talebi: 40 bin 462 yıl...
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:23
Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
15:23
Faruk Fatih Özer için rekor ceza talebi: 40 bin 462 yıl...
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp 356 milyonluk vurgunla ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davası sanıklarının yargılanmasına bugün devam edildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında 2 bin 27 mağdurun toplam zararının 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu vurgulanarak tutuklu sanık Özer'in 3 ayrı suçtan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.