Faruk Fatih Özer için rekor ceza talebi: 40 bin 462 yıl...

Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenmişti. Örgütün kritik isimlerinin yer aldığı 21 sanığın ise 40 bin 564 yıla kadar hapsi talep edilmişti.