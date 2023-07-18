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Haberler Yaşam Faruk Fatih Özer için rekor ceza talebi: 40 bin 462 yıl...
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:23

Faruk Fatih Özer için rekor ceza talebi: 40 bin 462 yıl...

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp 356 milyonluk vurgunla ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davası sanıklarının yargılanmasına bugün devam edildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında 2 bin 27 mağdurun toplam zararının 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu vurgulanarak tutuklu sanık Özer'in 3 ayrı suçtan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Faruk Fatih Özer için rekor ceza talebi: 40 bin 462 yıl...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede Arnavutluk'ta yakalanan Ceo Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheliye dava açılmıştı.

Faruk Fatih Özer için rekor ceza talebi: 40 bin 462 yıl...

Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenmişti. Örgütün kritik isimlerinin yer aldığı 21 sanığın ise 40 bin 564 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

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Faruk Fatih Özer için rekor ceza talebi: 40 bin 462 yıl...

TUTUKLU CEO HAKİM KARŞISINDAYDI
İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 7si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edilirken İstanbul Anadolu Adliyesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmaya, 20 Nisan 2023 tarihinde iadesi yapılan tutuklu sanık Faruk Fatih Özer bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşma salonunda diğer sanıklar, taraf avukatları ve çok sayıda müşteki salonda hazır bulundu.

Thodex Ceo'su Faruk Fatih Özer için rekor hapis talebi: 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla… | Video

Faruk Fatih Özer için rekor ceza talebi: 40 bin 462 yıl...

MÜTALAADA "SOYUT VARLIK BAKİYESİ" VURGUSU
Thodex davasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Tam 22 sayfalık mütalaada Thodex platformuna ait veri tabanında söz konusu hesaplara gerçekte var olmayan ve kripto para cüzdanlarına aktarılmayan varlık bakiyesi tanımlamasının yapıldığı belirtildi.

Faruk Fatih Özer için rekor ceza talebi: 40 bin 462 yıl...

Yönetici yetkisiyle varlık oluşturma ve varlık silme işlemlerinin sanıklar Faruk Fatih Özer, Rana Azap, Serap Özer ve Ergün Acar tarafından yapıldığının aktarıldığı kaydedilirken 2018 yılında varlık yatırma ve silme işlemlerine başlandığı ve 2020 Haziran ve 2021 Nisan döneminde yoğunlaştığı açıklandı.

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