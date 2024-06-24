Tır şoförü, Antalya’dan ziyaret için geldiği mesire alanında temizlik yaptı

Antalya'dan bayram ziyareti için Nusaybin ve Midyat arasındaki Beyazsu Vadisi'ne gelen tır şoförü Erhan Uludağ, gördüğü çevre kirliliği karşısında dayanamayarak akarsuya dalış yaptı. Yaklaşık 30 dakikalık sürede dalış yaptığı su altındaki plastik atıklar, su şişeleri ve diğer çöpleri topladı. Uludağ, dalış sonunda bir çöp kovası dolusu plastik atık çıkardı.

Su altındaki metal atıkları ve çöpleri çıkardığını belirterek, Bayram nedeniyle buraya ziyarete geldik. Nusaybin ve Midyat arasında Beyazsu mesire alanları olarak bilinen güzel bir yere geldik. Burası gerçekten çok güzel, cennet gibi bir vadi. Yeşillikler içinde çok güzel bir yer ama maalesef insanlardan kaynaklı akarsuyun altında inanılmaz çöpler var. Bunları görünce duramadım, burada bir dalış yaptım. Su altında aşırı bir kirlilik tespit ettim, plastik atıklar, su şişeleri vb. Aşağı yukarı bir yarım saatlik bir dalışta bir çöp kovası plastik atık çıkardık" dedi.

VADİYE SAHİP ÇIKIN

Çevre halkına ve ziyaretçilere seslenen Uludağ, Beyazsu Vadisi'nin korunması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi: "Buradan söyleyeceğim şu; bu akarsuyumuza bu çevre halkının sahip çıkması lazım. Eğer bu şekilde devam ederse, ilerde buraya geldikleri zaman sadece pis bir koku ile karşılaşırlar. Yani buradaki suya sahip çıkmaları gerekiyor. Bilinçli bir şekilde hiçbir şekilde plastik atık, bebek bezi vesaire atılmaması gerekiyor. Bu vadi gerçekten çok güzel bir yer, bu vadiye sahip çıkılması gerekiyor. Buradaki işletme alanlarında işletmelerin 'suya kesinlikle bir şey atılmaz' şeklinde yazılar yazması gerekiyor. Buradan herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Lütfen kendinize bir iyilik yapın, suya bir şey atmayın."

15 YILDIR DENİZ VE GÖZELERE DALIP TEMİZLİK YAPTI

Öte yanda Erhan Uludağ, yaklaşık 15 yıldır, Türkiye'nin değişik deniz ve göllerine dalarak, pompalı tüfek, altın, madeni para, demir ve plastikleri çıkararak, ateşli silahları güvenlik görevlilerine teslim ederken diğer atıkları ise geri dönüşüme kazandırdı.