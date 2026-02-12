Tokat’taki kazada 6 kişi yaralanmıştı! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Tokat'taki kaza, dün saat 16.00 sıralarında Turhal-Zile kara yolunda meydana geldi. Zile Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan R.K. yönetimindeki 60 AGK 983 plakalı minibüs, bir akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan H.P. yönetimindeki 60 TD 666 plakalı otomobille çarpıştı.
6 ÖĞRENCİ YARALANDI
Minibüsün devrildiği kazada, araçtaki 29 öğrenciden 6'sı yaralandı. Otomobilin sürücüsü H.P. ise kazayı yara almadan atlattı.
6 kişi yaralanmıştı! Tokat'ta öğrenci servisinin devrilme anı güvenlik kamerasında | Video
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bu arada kazanın, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.