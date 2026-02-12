Haberler Yaşam Haberleri Tokat'taki kazada 6 kişi yaralanmıştı! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 12.02.2026 16:50

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 öğrenci yaralandı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tokat'taki kaza, dün saat 16.00 sıralarında Turhal-Zile kara yolunda meydana geldi. Zile Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan R.K. yönetimindeki 60 AGK 983 plakalı minibüs, bir akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan H.P. yönetimindeki 60 TD 666 plakalı otomobille çarpıştı.

6 ÖĞRENCİ YARALANDI

Minibüsün devrildiği kazada, araçtaki 29 öğrenciden 6'sı yaralandı. Otomobilin sürücüsü H.P. ise kazayı yara almadan atlattı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada kazanın, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 2 sürücü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

