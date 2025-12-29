TOKİ SİİRT KURA ÇEKİMİ: TOKİ 500 bin sosyal konut Siirt kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

TOKİ'DEN 2 MİLYON VATANDAŞA KONUT FIRSATI

TOKİ'nin büyük sosyal konut hamlesiyle en az 2 milyon kişi, modern, güvenli ve afetlere dayanıklı konutlara uygun fiyatlarla sahip olabilecek. Proje sayesinde hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut ve kira fiyatlarında denge sağlanacak. Toplam değeri 1,5 trilyon lira olan program, 300 farklı sektörde ekonomik canlılık yaratacak.

Projeye göre Hatay'da 13.289, Kahramanmaraş'ta 8.195, Malatya'da 9.609, Adıyaman'da 6.620, Gaziantep'te 13.890, Şanlıurfa'da 13.690, Diyarbakır'da 12.165, Adana'da 12.400, Elazığ'da 3.825, Osmaniye'de 2.990 ve Kilis'te 1.170 sosyal konut inşa edilecek. Ayrıca İstanbul'da TOKİ, ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasını başlatarak şehirde konut seçeneklerini artıracak.