TOKİ SİİRT KURA ÇEKİMİ: TOKİ 500 bin sosyal konut Siirt kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Siirt'te toplam 1.627 sosyal konut için geri sayım başladı. Projede 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri yer alıyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipleri, kendilerine tahsis edilen konutlara kavuşacak ve şehirde önemli bir sosyal konut hamlesi hayata geçmiş olacak. Peki, TOKİ Siirt kura çekimi hangi gün gerçekleştirilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
TOKİ SİİRT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Siirt'te inşa edilecek konutlar için kura takvimi açıklandı. Yapılan duyuruya göre Siirt'teki kura çekimi 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Projede yer alan 1+1 ve 2+1 daireler, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, Siirt'te sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olacak kişiler netleşmiş olacak.
TOKİ'DEN 2 MİLYON VATANDAŞA KONUT FIRSATI
TOKİ'nin büyük sosyal konut hamlesiyle en az 2 milyon kişi, modern, güvenli ve afetlere dayanıklı konutlara uygun fiyatlarla sahip olabilecek. Proje sayesinde hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut ve kira fiyatlarında denge sağlanacak. Toplam değeri 1,5 trilyon lira olan program, 300 farklı sektörde ekonomik canlılık yaratacak.
Projeye göre Hatay'da 13.289, Kahramanmaraş'ta 8.195, Malatya'da 9.609, Adıyaman'da 6.620, Gaziantep'te 13.890, Şanlıurfa'da 13.690, Diyarbakır'da 12.165, Adana'da 12.400, Elazığ'da 3.825, Osmaniye'de 2.990 ve Kilis'te 1.170 sosyal konut inşa edilecek. Ayrıca İstanbul'da TOKİ, ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasını başlatarak şehirde konut seçeneklerini artıracak.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.