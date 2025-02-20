Trafik saldırganı cezasız kalmadı

İstanbul Başakşehir'de trafikte yaşanan tartışma, yerini şiddete bıraktı. Önceki gün akşam saatlerinde iki sürücü arasında başlayan inatlaşma, içlerinden birinin diğerinin önünü kesmesiyle büyüdü. Öfkeli sürücü, aracından inerek tartıştığı sürücünün aracına saldırdı. Kaputa ve camlara defalarca vurduktan sonra aracın aynasını kıran maganda, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saldırganla diğer sürücünün Kuzey Marmara Yolu Başakşehir istikametinde yol vermeme nedeniyle tartıştığı öğrenildi. S.Z. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs, "Mala Zarar Verme", "Tehdit - Hakaret" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtiraz sonrası tekrar gözaltına alınan S.Z., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.