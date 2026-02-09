Haberler Yaşam Haberleri Trafik tartışmasında 2 kişiyi katletti
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde trafik tartışması sonrası düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobilin aynalarının çarpışmasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Araçlar arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Abdullah Gündoğdu'nun kullandığı otomobile tabancayla kurşun yağdıran sürücü, olay yerinden kaçtı.

Esnaf olduğu belirtilen Hakan Çelik ile belediyede makam şoförlüğü yapan Gündoğdu, kaldırıldıkları Çiftlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aksaray'a kaçtığı belirlenen Hamza Cansu adlı saldırgan ise polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Alkollü olduğu belirtilen Cansu, "Pişman değilim, gurur duyuyorum" dedi.

