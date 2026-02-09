Haberler Yaşam Haberleri Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 9.02.2026 14:01

Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çiftlikler Mahallesi Çorum yolu Tuğla Fabrikaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.O. yönetimindeki 19 HE 667 plakalı traktör ile Kamuran Şimşek (45) idaresindeki 06 BDE 382 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek ile araçta yolcu olarak bulunan K.H.Ş. ve traktör sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

