Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Çiftlikler Mahallesi Çorum yolu Tuğla Fabrikaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.O. yönetimindeki 19 HE 667 plakalı traktör ile Kamuran Şimşek (45) idaresindeki 06 BDE 382 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek ile araçta yolcu olarak bulunan K.H.Ş. ve traktör sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.