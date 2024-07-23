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Giriş Tarihi: 23.7.2024 13:38 Son Güncelleme: 23.7.2024 13:47

TÜGVA'lı binlerce genç Ayasofya'da buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İstanbul’daki Yaz Okulu öğrencileriyle, Ayasofya'da tarihi bir buluşma daha gerçekleştirildi

TÜGVA’lı binlerce genç Ayasofya’da buluştu

Türkiye genelinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Yaz Okulu projesi kapsamında binlerce ortaokullu genç, Ayasofya'nın manevî ve tarihi atmosferi içerisinde, 23 Temmuz Salı günü geleneksel Ayasofya buluşmasını gerçekleştirdi. Binlerce genç öğle namazıyla birlikte Ayasofya'nın manevi ortamında saf tutarak bu güzel ortamı teneffüs etti.



GEÇEN YIL 5 BİN ÖĞRENCİ BİR ARAYA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl da düzenlenen Ayasofya Buluşması kapsamında yaklaşık 5 bin ortaokul öğrencisi bir araya gelmişti. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, programda "Bizim gelenekselleşen buluşmamız Ayasofya'daki buluşmalarımızdır. Buluşmamızı Ayasofya ayakta kaldığı müddetçe devam ettireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Gençlere, birlik ve beraberlik duygularını aşılamayı, millî ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen TÜGVA, Yaz Okulu projesiyle, İstanbul'un tarihî ve kültürel mekânlarına yapılan eğitim gezileriyle çok yönlü eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

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TÜGVA'lı binlerce genç Ayasofya'da buluştu
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