TÜGVA’lı binlerce genç Ayasofya’da buluştu

Türkiye genelinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Yaz Okulu projesi kapsamında binlerce ortaokullu genç, Ayasofya'nın manevî ve tarihi atmosferi içerisinde, 23 Temmuz Salı günü geleneksel Ayasofya buluşmasını gerçekleştirdi. Binlerce genç öğle namazıyla birlikte Ayasofya'nın manevi ortamında saf tutarak bu güzel ortamı teneffüs etti.
GEÇEN YIL 5 BİN ÖĞRENCİ BİR ARAYA GELMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl da düzenlenen Ayasofya Buluşması kapsamında yaklaşık 5 bin ortaokul öğrencisi bir araya gelmişti. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, programda "Bizim gelenekselleşen buluşmamız Ayasofya'daki buluşmalarımızdır. Buluşmamızı Ayasofya ayakta kaldığı müddetçe devam ettireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.