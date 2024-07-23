TÜGVA’lı binlerce genç Ayasofya’da buluştu

Gençlere, birlik ve beraberlik duygularını aşılamayı, millî ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen TÜGVA, Yaz Okulu projesiyle, İstanbul'un tarihî ve kültürel mekânlarına yapılan eğitim gezileriyle çok yönlü eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyor.