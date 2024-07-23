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TÜGVA

TÜGVA "Yaz Okulu Buluşması" Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yapıldı | Video

23.07.2024 | 16:47

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İstanbul'daki "Yaz Okulu Buluşması" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı. Camideki kalabalık dron ile görüntülendi.

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