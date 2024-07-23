Video Yaşam TÜGVA'lı binlerce genç Ayasofya'da buluştu | Video
TÜGVA'lı binlerce genç Ayasofya'da buluştu | Video

TÜGVA'lı binlerce genç Ayasofya'da buluştu | Video

23.07.2024 | 13:42

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İstanbul’daki Yaz Okulu öğrencileriyle, Ayasofya'da tarihi bir buluşma daha gerçekleştirildi.

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