Giriş Tarihi: 12.02.2026 21:21 Son Güncelleme: 12.02.2026 21:22

Türk dizi sektörü artan maliyetler nedeniyle tehdit altında

Dünya genelinde 170 ülkeye ulaşan ve yaklaşık 1 milyar izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi sektörü, tarihinin en zorlu ekonomik sınavıyla karşı karşıya. Ülkeye her yıl yüz milyonlarca dolar döviz girdisi sağlayan bu devasa endüstri, tırmanan üretim giderleri nedeniyle ciddi bir rekabet gücü kaybı yaşıyor.

Financial Times'tan John Paul Rathbone'un analizine göre; sektör temsilcileri, Türkiye'deki üretim maliyetlerinin artık Avrupa standartlarını aştığını vurguluyor. İstanbul Ticaret Odası Medya Komitesi Üyesi Özcan Altunkaya, Türkiye'deki üretim maliyetlerinin halihazırda İspanya'dan bile daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu durumun uluslararası satışları doğrudan etkileyeceği ve yakın gelecekte ihracat rakamlarında bir düşüşe yol açacağı öngörülüyor.

REKLAM GELİRLERİ ÜRETİMİ KARŞILAMIYOR

Ekonomik veriler, sektörün içine düştüğü "kısır döngüyü" çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor:

Reklam gelirleri o kadar değer kaybetti ki, şu an bir bölümden elde edilen reklam geliri, o bölümün üretim maliyetinin yarısını bile ancak karşılıyor. Avrupalı medya yöneticilerinin verilerine göre, saatlik üretim maliyetleri üç katına çıkarak 240.000 doların üzerine fırladı.

ÇIKIŞ YOLU: ULUSLARARASI ORTAKLIKLAR VE YENİ PAZARLAR

Sektör, ayakta kalabilmek için strateji değişikliğine gidiyor. Artık bir dizinin çekimlerine başlanabilmesi için "önceden yurt dışı satışı" yapılması (advance sales) hayati bir zorunluluk haline geldi. "Co-production" modelleri ve Rusya gibi yeni pazarlara açılım, sektörün can suyu olmaya devam ediyor.

Analistler, Türkiye'nin üretim modelinin hala "sağlam ve adrenalin dolu" olduğunu ancak ekonomik iş modelinin acilen sürdürülebilir bir zemine oturtulması gerektiğini vurguluyor.

