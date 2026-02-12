Türk dizi sektörü artan maliyetler nedeniyle tehdit altında

REKLAM GELİRLERİ ÜRETİMİ KARŞILAMIYOR

Ekonomik veriler, sektörün içine düştüğü "kısır döngüyü" çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor:

Reklam gelirleri o kadar değer kaybetti ki, şu an bir bölümden elde edilen reklam geliri, o bölümün üretim maliyetinin yarısını bile ancak karşılıyor. Avrupalı medya yöneticilerinin verilerine göre, saatlik üretim maliyetleri üç katına çıkarak 240.000 doların üzerine fırladı.

ÇIKIŞ YOLU: ULUSLARARASI ORTAKLIKLAR VE YENİ PAZARLAR

Sektör, ayakta kalabilmek için strateji değişikliğine gidiyor. Artık bir dizinin çekimlerine başlanabilmesi için "önceden yurt dışı satışı" yapılması (advance sales) hayati bir zorunluluk haline geldi. "Co-production" modelleri ve Rusya gibi yeni pazarlara açılım, sektörün can suyu olmaya devam ediyor.

Analistler, Türkiye'nin üretim modelinin hala "sağlam ve adrenalin dolu" olduğunu ancak ekonomik iş modelinin acilen sürdürülebilir bir zemine oturtulması gerektiğini vurguluyor.