Türkiye - Romanya maçı yaklaşıyor! Milli maç ne zaman, nerede oynanacak? İşte, Milli takım maç tarihi

Giriş Tarihi: 10.12.2025 07:15

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hayalleri Play-off turunda yeniden alevleniyor. Taraftarların en çok merak ettiği soru: Türkiye - Romanya maçı ne zaman oynanacak? Play-off kura çekimi ile belirlenen kritik yarı final ve final maçlarının tarihleri netleşti. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak bu heyecan fırtınası, Mart 2026'da gerçekleşecek ve A Milli Takım'ın kupaya katılması halinde olası muhtemel rakipleri de merak konusu. İşte, milli maç tarihi:

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi Avrupa kıtasında Play-off aşamasına ulaştı. Grup aşamasında başarılı bir performans sergileyerek Play-off biletini kapan A Milli Takımımız, turnuvaya katılmak için son engeli aşmayı hedefliyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Romanya maçı Milli Takım'ın kaderini belirleyecek. Peki; Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, milli maç takvimi:

A MİLLİ TAKIM PLAY-OFF TURU RAKİPLERİ NETLEŞTİ

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turunda Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak play-off turunda yarı final ve final mücadelesi verilecek. Seri başı takımlar arasında yer aldığımız için yarı finali evinde oynayacak A Milli Takım hedefini belirledi.

Türkiye finale kalırsa Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Ülkemizin ev sahipliğinde oynanacak Türkiye - Romanya maçı tarihi 26 Mart 2025 olacak.

Milli maçın önceki maçlarda olduğu üzere TV8 ekranlarından takip edilmesi bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI MUHTEMEL FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

Türkiye play-off turunu geçerek Dünya Kupası bileti alması halinde D grubunda rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya olacak. Müsabakaların oynanacağı stadyumlar ve maçlar netleşti. İşte, olası milli maç takvimi:

12 Haziran 2026

ABD - Paraguay / 18.00 (TSİ 04.00)
Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

13 Haziran 2026

Avustralya - UEFA Play-Off C Galibi / 21.00 (TSİ 07.00)
BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

19 Haziran 2026

ABD - Avustralya / 15.00 (TSİ 01.00)
Seattle Stadyumu, Seattle (ABD)

UEFA Play-Off C Galibi - Paraguay / 21.00 (TSİ 07.00)
San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)

25 Haziran 2026

UEFA Play-Off C Galibi - ABD / 19.00 (TSİ 05.00)
Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)

Paraguay - Avustralya / 19.00 (TSİ 05.00)
San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)

