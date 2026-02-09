Uludağ’ı görmeyen çocuk kalmayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl başlattığı ve büyük ilgi gören "1000 Çocuk Kayak" projesi bu yıl da devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Uludağ'a isminin verilişinin 100'üncü yılı dolayısıyla hayata geçirilen "1000 Çocuk Kayak" projesi tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve hedefin üzerine çıkılarak bin 200 öğrenciye ulaşılan proje, bu yıl da aynı heyecanla devam ediyor. Proje kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Bursa'nın 17 ilçesinden, daha önce Uludağ'a hiç çıkmamış ve hiç kayak yapmamış ortaokul öğrencileri belirleniyor.

Sabah saatlerinde okullarından alınan çocuklar, Uludağ'a götürülerek kendileri için hazırlanan kayak kıyafetlerini giyiyor, ekipmanlarını teslim alıyor ve uzman eğitmenler eşliğinde temel kayak eğitimine başlıyor. Yaklaşık 2 saat süren eğitimlerin ardından öğrenciler, ilk kez kar üzerinde kaymanın mutluluğunu yaşıyor. Birçoğu hayatında ilk kez teleferiğe binerken, ilk kez bu kadar yakından karla ve kış sporlarıyla tanışmanın heyecanını yaşıyor. Gün boyunca hem spor yapan hem de Uludağ'ın eşsiz manzarasında keyifli vakit geçiren çocuklar için proje, unutulmaz bir anıya dönüşüyor. Özellikle ailesinin imkânlarıyla Uludağ'a gitme şansı bulamayan öğrenciler için önemli bir fırsat sunan proje, fırsat eşitliğine katkı sağlamasıyla da dikkat çekiyor. Uludağ'ı hiç görmeyen çocukların sayısının her geçen yıl azalması amaçlanırken, kış sporlarının da küçük yaşlarda sevilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.