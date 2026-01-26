Ümraniye’de parçalayıp Şişli’ye götürdüler

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz akşam çöp konteynerinde başı kesik halde cesedi bulunan Özbekistanlı Durdona Khakımova (36) cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Cinayetin görgü tanığı T.Ö.S. beyanında; "Saat 19:00 sıralarında olay yeri sokağa annesini ziyaret için geldiğini, bu sırada bahse konu çöp konteyneri önünde sakallı 2 erkek şahsın valiz ile beklediğini gördüğünü" söyledi. Yapılan çalışmalarda, cesedin konteynerde olmayan kafası ve bacakları, birkaç sokak ileride, Bozkurt Caddesi'nde bulunan çöpteki valizde bulundu. Ceset incelendiğinde; üzerinde siyah renkli mont, siyah renkli uzun kollu sweatshirt, siyah renkli iç çamaşırı ve beyaz çarşafa sarılı vaziyette bulundu. Maktulün parmak izinden kimlik tespiti yapıldı.İncelenen kamera görüntülerinden ve alınan tanık beyanlarından; olay yeri çöp konteynerine koyu giyimli ve sakallı iki erkek şahsın açık renkli bir valiz ile geldiği, sokaktan tekrar valiz ile yaya olarak çıkış yaptıkları, şüphelilerin Bozkurt Caddesi üzerine valizi bıraktıkları tespit edildi. Cinayeti işledikleri tespit edilen Özbekistan uyruklu Dilshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve yardım eden Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Gürcistan'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda olaydan sadece 8 saat sonra yakalandı.Katil zanlısı Dilshod Akhrol Uglı Turdımurotov ifadesinde, "Khokimova ile olay günü tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Tartışma yaşadık. Bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra arkadaşım Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte cesedi Ümraniye'deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik ve bavul içerisine yerleştirdik. Daha sonra ticari taksi ile Şişli'ye geldik. Ceset ve parçalarını farklı çöp konteynerlerine attık" dedi.Ümraniye'de bir av malzemeleri satan işyerinde çalıştığı öğrenilen Durdona'nın, aile dostu olduğu öne sürülen Ekrem K. ile birlykte gözaltı sayısı 3 oldu. Durdona'nın evden çıkarken komşusuna, Ekrem K.'nın evine gittiğini söylediği ancak oraya gitmediği tespit edildi.