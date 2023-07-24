Vakıf üniversitelerinin ücretleri dudak uçuklattı

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklamasının ardından Türkiye'deki vakıf üniversiteleri de yeni eğitim-öğretim ücretlerini duyurmaya başladı. Yeni ücretler dudak uçukladı. Okullar 2023-2024 Akademik Yılı eğitim ücretlerine yüzde 100'ü geçen zamlar yaptı. Geçen yıl 240 bin 750 TL olan Sabancı Üniversitesi'nin yeni fiyatı 510 bin Türk Lirası. Koç Üniversitesi'nin ücreti ise 530 bin Türk lirası olarak duyuruldu. Bilkent Üniversitesi geçen yıl 118 bin Türk lirası olan eğitim ücretini bu yıl 310 bin TL yaptı.

3 KATA VARAN ARTIŞ

Başkent Üniversitesi geçen yıl 120 bin TL olan Tıp ve diş hekimliği fakülteleri eğitim ücretlerine 3 kata varan artış yaptı. Bu fakültelerin 2023 eğitim ücreti 345 bin TL. Türkiye'nin en eski vakıf üniversitelerinden biri olan Yeditepe Üniversitesi'nin geçen yıl 150 bin TL olan Tıp fakültesi bu yıl 396 TL, 155 bin TL olan diş hekimliği fakültesi de 414 TL olarak açıklandı.

PİLOTAJ DA SERVET HARCANACAK

Vakıf üniversitelerinde maliyeti en yüksek bölümlerden biri de pilotaj eğitimleri. Okan Üniversitesi'nde pilotajın ücreti geçen yıl KDV hariç 112 bin TL'ydi Bu yıl 232 bin TL oldu. Ancak bu ücrete uçuş eğitimleri dahil değil. Uçuş eğitimi ücreti bu yıl 1 yıllık 14 bin 250 euro olacak. Yani pilotaj için KDV hariç, 1 yıllık 658 bin TL'den fazla ödeme yapılması gerekiyor. Pilotaj eğitimi veren bir başka vakıf üniversitesi olan Konya Karatay'da ise pilotaj eğitimin ücreti KDV hariç 179 bin TL. Uçuş eğitimleri bu ücrete dahil değil. Uçuş ücreti 4 yıllık 53 bin Euro, yani bugünkü kurla 1.5 milyondan TL'den fazla. Ancak bu bölüme tam burslu giren adaylardan uçuş eğitim ücreti alınmayacak.

EKSTRA ZAMLAR GELEBİLİR SON FİYATLAR DEĞİL: KDV VURGUSU

Bu yıl birçok vakıf üniveristesinin ücret duyurusunda ilk kez KDV vurgusu oldu. Dönem için de eğitim ücretlerinde KDV artışının olma olasılığında bu farkın öğrenciden alınağı belirtiliyor. Bu durum vakıf üniversitelerini ''Ücretler'' duyurularına şöyle yansıdı:

"KDV oranında bir değişiklik olması durumunda, bu değişiklik ücretlere aynı oranda yansıtılır'' Yani yıl içinde eğitim öğretim ücretlerinde KDV artarsa üniversitelerde bu farkı yine öğrencilerin ödemesi gerekecek. Ödemeyen öğrencilere mali onay verilmeyecek. Bu durumda öğrenciler ders seçimi yapamayacak.

YÖK UYARI VERMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mayıs ayında vakıf üniversitelerine gönderdiği yazıda '' makul zam yapın'' uyarısında bulunmuştu. Vakıf üniversitelerine gönderilen "Eğitim ve Öğretim Ücreti" konulu yazıda, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerine enflasyon oranının üzerinde zam yaptıklarına ilişkin şikâyetler olduğu belirtildi.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının kâr amacı güdemeyeceklerine ilişkin mevzuat düzenlemelerine işaret edilen yazıda öğrencilerin talep ve şikâyetlerinin dikkate alınarak bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istendi. Ancak vakıf ücretlerinin ücret artışlarında YÖK'ün yasal olarak bir yaptırımı yok. Yalnızca tavsiye ve çağrı olarak yükseköğretim kurumlarına yazı gönderebiliyor.