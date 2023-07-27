Vatandaşın canı bunlara emanet: Taksici değil, suç makinesi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri önceki gün Fatih ilçesinde denetim yaptı. Müşteri kılığındaki sivil polis, bir taksi durdurarak Kâğıthane'ye gitmek istediğini söyledi. Ancak taksici, "Ben oraya gidemem çok trafik var" deyince kimliğini çıkaran polis işlem yapacağını söyledi. Bir polise hafif şekilde çarparak kaçmaya başlayan taksici kovalamaca sonucu yakalandı. Kimlik sorgusunda inanılmaz detaylar ortaya çıktı. Bayram T.'nin trafik suçları nedeniyle 26 Haziran 2081'e kadar ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Bayram T.'ye, "Belediyeden taksi çalıştırma ruhsatı almadan taksi çalıştırmak" suçundan 4 bin 64 lira, "uyarı ve ikazlara uymamak" suçundan 951 lira, "Sürücü belgesi geri alınmasına rağmen araç kullanmak" suçundan 8 bin 190 lira olmak üzere toplam 13 bin 205 lira ceza kesildi. Taksinin sahibine de, "Sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 8 bin 190 lira ceza kesildi.2012'de alkollü araç kullanırken yakalanan ve ehliyetine bir kez el konulan Bayram T.'nin, o tarihten itibaren 15 kez alkollü, 1 kez de uyuşturucu etkisinde araç kullanırken yakalandığı için ehliyetini geri alma sürecinin 2081'e kadar uzadığı anlaşıldı. Bayram T.'nin taksi sahiplerinden 4-5 saatliğine araç kiraladığı, bugüne kadar 13 ayrı taksi plakasıyla trafik suçu işlediği belirlendi. Bayram T.'nin yıllarca ehliyetsiz araç kullanması, taksicilere yönelik denetimlerin eksiz veya yetersiz olduğunu gözler önüne serildi.