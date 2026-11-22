Dijital oyunlara olan ilginin hızla artması, beraberinde bağımlılık ve siber güvenlik endişelerini de gündeme taşıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği platformlardaki ödül mekanizmaları ile oyun içi satın alma sistemleri aileleri tedirgin ediyor. Peki, eğlence amaçlı oynanan bu oyunlar ne zaman tehlikeli bir bağımlılığa ya da yasa dışı faaliyetlerin zeminine dönüşüyor? A Haber canlı yayınında konuyu masaya yatıran İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kritik uyarılarda bulundu! Kırık, oyun içi harcamaların kumar alışkanlığını tetikleyebileceğine ve sanal hediyeler üzerinden kara para aklanabileceğine dair iddialara da dikkat çekti.
SOSYAL MEDYA AKIMLARI OYUN ÇILGINLIĞINI DAHA DA KÖRÜKLÜYOR
Dijital oyunlara yönelik ilginin artmasında sosyal medyanın önemli bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, oyunlarla ilgili paylaşımların daha önce bu içeriklerle ilgilenmeyen kişileri de etkilediğini söyledi.
Kırık, "Bazı medya kuruluşları da bunu haberleştirdi. Dükkanların kapatıldığı, insanların oyun oynamak için işlerine ara verdiği ve bu süreçten keyif aldığı yönünde haberler yapıldı. Bu oyundan hiç haberdar olmayan çocuklar, gençler, hatta yetişkinler bile şu anda ciddi şekilde bu oyunun peşine düştü" ifadelerini kullandı.
Video oyunları nasıl bağımlılığa dönüşüyor? Prof. Dr. Ali Murat Kırık aileleri uyardı | Video
DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR!
Sosyal medyada ortaya çıkan akımların dijital oyunlara yönelik ilgiyi artırdığını ifade eden Kırık, bu içeriklerin kullanıcıların günlük yaşamını da etkileyebildiğini belirtti.
Kırık, "Sanal medyada sürekli yeni akımlar ortaya çıkıyor. Şu anda baktığımda herkesin kendi fotoğrafını bu oyundaki karakterlere dönüştürdüğünü görüyorum. Bu bile oyunun ilgi odağı haline gelmesine neden oluyor. Fakat buradaki en büyük risk, insanların kendi hayatlarından ve günlük yaşamlarından ödün vermesidir" ifadelerini kullandı.
Dijital platformların çocuklar açısından taşıdığı güvenlik risklerine de değinen Kırık:
"Çocukların suça sürüklenmesi, şiddet, istismar ve madde kullanımının artması gibi riskler söz konusu. Ayrıca kesici ve delici aletlerin fiziksel ortamların yanı sıra sanal medya üzerinden de kolayca temin edilebilmesi, ne yazık ki bu işin tehlikeli boyutlarından birini oluşturuyor" dedi.
VİDEO OYUNU ADI ALTINDA KUMAR TUZAĞI!
Bazı dijital oyunlarda yer alan satın alma ve ödül sistemlerinin çocukları kumara alıştırabileceğini belirten Kırık, özellikle küçük yaştaki kullanıcıların karşı karşıya kaldığı tehlikeye dikkat çekti.
Kırık, "Bu çok ciddi bir sorun. Aynı zamanda kumar niteliği taşıyan uygulamalar da bulunuyor. Bazı oyunlarda oyun içi satın alma sistemleri var. Bir oyunun içerisinde çark bulunduğunu düşünün. Bu çarkı çeviriyorsunuz ve tıpkı bir kumar makinesinde olduğu gibi ödül kazanıyorsunuz. Üstelik bu oyunları oynayan çocuklar henüz 13-14 yaşında. Siz de 13-14 yaşındaki bir çocuğu bu şekilde kumara alıştırmış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Oyunlara yerleştirilen bazı unsurların çocukların davranışlarını olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Kırık, okul başarısında düşüş, şiddet eğilimi ve akran zorbalığı gibi sorunlara da işaret etti.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEKİ OYUNLARDA KARA PARA MI AKLANIYOR?
Dijital platformlardaki para transferlerinin denetlenmesi gerektiğini belirten Kırık, sanal hediyelerin ve oyun içi ödemelerin yasa dışı gelirlerin aklanmasında kullanılıp kullanılmadığının araştırılması gerektiğini vurguladı. Kırık, "Sanal oyun adı altında acaba bir kara para aklama faaliyeti mi gerçekleştiriliyor? Bunu mutlaka sorgulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara da değinen Kırık, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin dijital platformlar üzerinden aklanabileceğine ilişkin iddiaları gündeme getirdi.
Kırık, "Kirli paranın, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanması amacıyla bazı yayıncıların iş birliği yaptığı iddiaları söz konusu. Bu yöntemde sanal hediyeler üzerinden elde edilen gelirlerin belirli bir kısmının yayıncılar tarafından alındığı, kalan tutarın ise kripto para aracılığıyla geri ödendiği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.