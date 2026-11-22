DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR!

Sosyal medyada ortaya çıkan akımların dijital oyunlara yönelik ilgiyi artırdığını ifade eden Kırık, bu içeriklerin kullanıcıların günlük yaşamını da etkileyebildiğini belirtti.

Kırık, "Sanal medyada sürekli yeni akımlar ortaya çıkıyor. Şu anda baktığımda herkesin kendi fotoğrafını bu oyundaki karakterlere dönüştürdüğünü görüyorum. Bu bile oyunun ilgi odağı haline gelmesine neden oluyor. Fakat buradaki en büyük risk, insanların kendi hayatlarından ve günlük yaşamlarından ödün vermesidir" ifadelerini kullandı.

Dijital platformların çocuklar açısından taşıdığı güvenlik risklerine de değinen Kırık:

"Çocukların suça sürüklenmesi, şiddet, istismar ve madde kullanımının artması gibi riskler söz konusu. Ayrıca kesici ve delici aletlerin fiziksel ortamların yanı sıra sanal medya üzerinden de kolayca temin edilebilmesi, ne yazık ki bu işin tehlikeli boyutlarından birini oluşturuyor" dedi.