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Giriş Tarihi: 31.12.2022

Vinç faciası 4 can aldı

İzmir’de 25 katlı gökdelen inşaatında vinç devrildi. İkisi vinç operatörü 4 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. 2 işçi ise kayıp

ERTAN GÜRCANER
Vinç faciası 4 can aldı
İZMİR'İN Bornova ilçesindeki Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 25 katlı bir inşaatta kurulu vinç yıkıldı. Vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü. Feci kazada ikisi vinç operatörü, ikisi de işçilerden olmak üzeren 4 kişi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. 2 işçi ise kayıp. Yaralı işçiler hastanede tedaviye alındı. Olaya ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kazada maalesef 4 işçimiz vefat etti, 2 işçimiz yaralandı. Kayıp olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız daha var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Her kimin kabahati varsa sonuna kadar gidilecek. Hepimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ercan GÜRCANER

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Vinç faciası 4 can aldı
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