Volkanık domates

Darıca Kaymakamlığının başlattığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen "Darıca Yeni Nesil Organomineral Teknolojik Sistem Topraksız Tarım AR-GE Üretim Serası"nda, yapılan testlerde insan ve bitki sağlığına zararı bulunmadığı tespit edilen volkanik cürufla üretimde başarı sağlandı. Sıcak veya soğuk iklimlendirme elemanları kullanılmadan üretim ve işletme maliyetlerinin düşürüldüğü proje kapsamında bir dönümlük alanda yetiştirilen domates çeşitlerinin hasadına başlandı.Ocak ayına kadar haftada 2 ton hasat yapılarak yaklaşık 60 ton rekolte elde edilmesi beklenen seradaki ürünlerden elde edilen gelirin, Darıca Kaymakamlığı koordinasyonunda, Sosyal Yardımlaşma Vakfından destek alan 400 aileye ayni ve nakdi yardım olarak ulaştırılması planlanıyor. Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü ve Proje Sorumlusu Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, kullandıkları volkanik malzemenin insan veya bitki sağlığına zarar vermeden kullanılabileceğini belirlediklerini ifade etti. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da üretimden oldukça olumlu neticeler aldıklarını ve projeye patent alacaklarını söyledi. Besin çözeltisi yöntemi kullanılarak Niğde ve Aksaray bölgesindeki volkanik dağlardan elde edilen volkanik cürufla üretim yaptıklarını dile getiren Kara, böylece ithal edilen kokopiti devre dışı bıraktıklarını ifade etti.