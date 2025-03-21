Yabancı öğrencilerin iftar sevinci

NEPALLİ SHAHEEN: "EN ŞAŞIRDIĞIM EL ÖPME GELENEĞİYDİ, BİZ DE SELAM SÖYLENİNCE HARÇLIK VERİLİYOR"

Nepalli Neha Shaheen (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisi, 27), yedi yıldır İstanbul'da yaşıyor. Shaheen babası vefat edince anne-kız baş başa kaldıklarını ve İHH'nın eğitim burslarını öğrenince Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini anlatıyor. Ramazanda en çok annesini özlediğinden bahseden Shaheen, "İstanbul'a ilk geldiğimde her yerde camileri ve Müslümanları gördüm ve bu çok güzeldi. Çünkü benim ülkemde Müslüman sayısı yüzde 5. Ve ülkemde Müslüman bölgelerden uzakta yaşıyorum. Burada her yerde Müslüman görüyorum; namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. İstediğim zaman ezan sesi duyabiliyorum ve namaz kılabiliyorum. Bu çok güzel. Ülkemde Müslüman az olduğu için Ramazan canlı geçmiyor. Camilerde, mescitlerde kutlamalar oluyor. Komşular olmadığı zaman aile içi küçük çapta Ramazanı yaşıyoruz." diyor.

İstanbul'da camilerin süslemeleri olması ve çocuklara etkinlikler yapılmasının çok iyi olduğunu ifade eden Shaheen şunları belirtiyor: "İstanbul'da Ramazan başka yaşanıyor. Biz sahur, iftar ve bayrama özel ayrı yemekler yaparız. Burada öyle değil. Örneğin bana sahurda kahvaltı tuhaf gelmişti, şimdi alıştım. Bizde yöresel yemekler, kızartma yemekleri, meyve salataları, daha soğuk yoğurtlu yemekler tercih ediliyor. Akşam namaz kılınıp sonra iftar yapılıyor. Yemekleriniz ilk başta tuzsuz, tatsız ve baharatsız gelmişti. Şimdi beğeniyorum. Büyüğün elinin öpülmesi farklı geldi bana. Çok şaşırdım ve hemen sordum. Saygı için öpüldüğü söylendi. Siz de bayramda harçlık için de el öpülüyor ama biz de selam söylenince harçlık veriliyor. İstanbul'da Ramazanı çok sevdim; neşeli, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik var. Dolu dolu bir Ramazanın geçtiği bir şehir İstanbul..."



ENDONEZYALI JANNAH: "YEMEKLERİNİZDEKİ ACI, BANA TATLI GİBİ GELİYOR"

Endonezyalı Mellati Amaliyatul Jannah (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi, 23), yurt dışında okumanın çocukluk hayali olduğunun ifade ediyor. İlk başta babasının izin vermediğini ama sonradan izin verince hemen Türkiye'ye geldiğini belirten Jannah dört yıldır eğitimini sürdürüyor. Jannah, Ramazan ve bayrama dair anlatmaya başlıyor: "Türkiye çok güzel bir ülke. Camileri çok güzel, insanları çok iyi. Endonezya'da gündüz market ve restoranlar kapatılıyor ve iftara yakın açılıyor ama burada hep açık. Yemeklere alışmam zor oldu. Çünkü sizin acı yemeğiniz bana tatlı geliyor. Bizim yemeklerimiz çok çok acı. Sahurda dahi pirinç pilav yiyoruz ve ekmek çok yemiyoruz. İftarda da özel yemeklerimiz var. Kolak dediğimiz içeceklerimiz ve tatlılarımız da var. Ama ülkenizdeki tatlıları ve özellikle baklavayı çok beğendim. Ramazan ise iyi geçiyor. Ramazan pidesi biz de yok. Pide kuyruklarına çok şaşırdım örneğin. Artık pidesiz yemek yemem. Lahmacunu da çok seviyorum. Bizim bayramlarımız ise biraz farklı. Bayramda her camide akşam namazınsan sabaha kadar tekbir okunur ve gençler camide olur. İstanbul'daki camiler ise bu açıdan sakin. Evlere ziyarete gitmek, çocuklara şeker ve harçlık vermek bizde de var. Bayramda Kıtupak isimli pirinçten bir yemek yaparız. Farkı yağlı ve ıslak bir yemek olması. Endonezya'daki Ramazanları özlüyorum ama ülkeme döndüğümde İstanbul'daki Ramazanları da özleyeceğim, buranın Ramazanları da farklı. İstanbul'u çok sevdim, sosyal etkinlikleri de güzel."