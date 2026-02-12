Yangında ağır yaralanan kadın kurtarılamadı

Manavgat ilçesi Gebece Mahallesinde önceki gün meydana gelen olayda, Gülsüm Sarı'ya ait eski taş evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıkmış, dumanları fark eden mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken olay anında sobanın yakınında uyuduğu öğrenilen yaşlı Sarı vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesi olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan Gülsüm Sarı, önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da durumunun ağır olması nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Gülsüm Sarı'nın cansız bedeni yakınları tarafından teslim alındı. MATSO eski Genel Sekreteri Yaşar Sarı'nın annesi olan Gülsüm Sarı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Manavgat'ın Gebece Mahallesi'ne götürüldü. Burada ailesi, sevenleri ve yakınlarını gözyaşları arasında toprağa verildi.