Yapay zekâ istihdamın kapılarını aralayacak

Yapay Zekâ Politikaları Derneği'nin Türkiye'de yaptığı araştırmada yüzde 21.1'lik bir kesimin yapay zekâyı Hollywood filmlerindeki robotlar üzerinden tanımladığı ortaya çıktı. Yüzde 22.6'lik kesimin de yapay zekâya ilişkin herhangi bir fikri bulunmuyor. TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Yapay Zekâ Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zekânın 2030 yılında 15.7 trilyon dolarlık bir ekonomik hacme ulaşacağını belirtti. Başta ABD ve Çin olmak üzere devletlerin bu pastadan pay almak için rekabet içinde olduğuna dikkat çeken Küçükşabanoğlu, "Yapay zekâ 2030 yılına kadar tüm dünyada yaklaşık 85 milyon istihdam kaybına yol açacak. Ancak 97 milyon da yeni istihdam yaratacak" dedi.

Küçükbaşoğlu, Türkiye'deki durumu ise "Şu anda ülkemizdeki durum ne diye bakarsak 2024 yılının yarısında yapay zekânın istihdama olumsuz herhangi bir etkisi yok. Yani yapay zekâ kullanan işletmelerin yüzde 66'sı istihdamlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söylerken, yüzde 26'sı istihdamlarının arttığını, yüzde 9'u da istihdamlarında daralma olduğunu belirtiyor. Artık terazi denge durumunda ama biz yapay zekâ konusunda çok ciddi adımlar atmazsak, çok ciddi istihdam kaybına maalesef maruz kalmaya devam edeceğiz" sözleriyle özetledi.

ÜNİVERSİTE ÖNERİSİ

Devletlerin yapay zekâya "güvenlik ve ekonomi" odaklı baktıklarına vurgu yapan Küçükşabanoğlu, Türkiye'nin yapay zekâ liginde IMF'ye göre 50., Oxford İnsights'a göre de 53. sırada olduğuna değinerek, Türkiye'nin ilk 20'ye girebilmesi için yapay zekâ konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.

Küçükşabanoğlu, Yapay Zekâ Politikaları Derneği olarak 7 önerileri bulunduğunu belirterek, bunları "toplumsal farkındalığı artırmak, her alanda yapay zekâ politikaları geliştirmek, eğitim, uluslararası çalışmalarda aktif rol, girişimcilik kültürü yaratmak, tek yapay zekâ alanına odaklanmak, değişim ve dönüşüm" olarak sıraladı. Küçükşabanoğlu, dünyada ikinci yapay zekâ üniversitesinin Türkiye'de açılmasını ve yapay zekâ çalışmalarını başlatan Cahit Arf'ın isminin bu üniversiteye verilmesini önerdi.