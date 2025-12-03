Yaralı kediye şefkat eli! Öğrencilerinden örnek davranış

Veteriner hekimler tarafından yapılan operasyonun ardından iki hafta boyunca okulda bakım ve tedavisi sürdürülen kedi, tam sağlığına ulaştıktan sonra okulun Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencilerinden Azra Edepli tarafından sahiplenildi.

Okul yönetimi, geçen yıl da bahçeye kuş evleri yerleştirerek sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütmüştü. Öğrenciler tarafından düzenli olarak mama ve su desteği sağlanmaya devam ediyor. Bu örnek uygulama, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi" kapsamında; merhamet, sevgi, paylaşma ve sorumluluk bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların bir parçası olarak görülüyor. Okul yetkilileri, sokak hayvanlarına yönelik bu duyarlılık projelerinin sürdürüleceğini belirtti.