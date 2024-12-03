Yedikule Hisarı’nda rehberli gece ve gündüz turları devam ediyor

İstanbul'un önemli tarihî yapılarından biri olan Yedikule Hisarı, rehberli gündüz ve gece turlarıyla tarih meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan hisar, bu turlar sayesinde hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere geçmişe eşsiz bir yolculuk sunuyor.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Hisarın inşa sürecine, tarihî olaylara ve mimari detaylarına dair rehberli turlar bilgi veriyor. Katılımcılar, surlardan kapılara, zindanlardan hisarın yüksek noktalarına kadar pek çok bölgeyi gezerken, rehberlerin anlattığı tarihî anekdotlarla unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Yedikule Hisarı turları hakkında yaptığı açıklamada "Şehrin köklü geçmişini keşfetme fırsatı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

GECE VE GÜNDÜZ TUR SEÇENEĞİ

Yedikule Hisarı'nın rehberli gece ve gündüz turları, haftanın belirli günlerinde düzenleniyor. Geniş bir katılımcı kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen turlar katılmak isteyenler ise belediyenin internet sitesinden 'Etkinliklere başvurular' bölümünden kayıt yaptırabiliyor.

Rehber Eşliğinde Yedikule Hisarı Gündüz Turları ve Yedikule Hisarı Fenerli Gece Turu olarak iki tur seçeneği bulunuyor.