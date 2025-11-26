Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Genç yetenek Ferencvaros maçına hazır!

YİĞİT EFE DEMİR FERENCVAROS MAÇINDA!

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros maçı öncesi yaptığı açıklamada Yiğit Efe sürprizini açıkladı:

"Yiğit Efe'nin sırası geldi. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Karagümrük'teki maçlarını izledim. Geçen sene 1. Lig'de de olsa çok iyi maçlar oynadı. Maç ritmi henüz yok. Hata yaparsa affedeceğim. Önemli olan kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alması."