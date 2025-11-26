Haberler Yaşam Haberleri Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Genç yetenek Ferencvaros maçına hazır!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek Ferencvaros maçı öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco'dan sürpriz bir ilk 11 kararı geldi. Tedesco, savunmanın merkezinde Milan Skriniar’ın yanında genç yetenek Yiğit Efe Demir'in görev alacağını açıkladı. Savunmadaki boşluğu dolduracak olan Demir'in hayatı, kariyeri ve performansı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi savunma hattında beklenmedik bir kararla gündeme geldi. Teknik Direktör Domenico Tedesco, maç öncesi yaptığı açıklamada, genç stoper Yiğit Efe Demir'e şans vereceğini duyurdu. Tedesco, genç oyuncuya duyduğu güveni, "Yiğit Efe'nin sırası geldi." sözleriyle ifade etti. Peki; Yiğit Efe Demir kimdir?

YİĞİT EFE DEMİR FERENCVAROS MAÇINDA!

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros maçı öncesi yaptığı açıklamada Yiğit Efe sürprizini açıkladı:

"Yiğit Efe'nin sırası geldi. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Karagümrük'teki maçlarını izledim. Geçen sene 1. Lig'de de olsa çok iyi maçlar oynadı. Maç ritmi henüz yok. Hata yaparsa affedeceğim. Önemli olan kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alması."

YİĞİT EFE DEMİR KİMDİR?

2 Ağustos 2004 İstanbul doğumlu Yiğit Efe Demir, stoper mevkiinde Fenerbahçe'de oynamaktadır.

1.94 boyundaki sağ ayak U19 ve U21 milli takımında görev aldı. Fenerbahçe'den önce Karagümrük'te oynayan genç yetenek Avrupa maçında sahne alacak.

