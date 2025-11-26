Yiğit Efe Demir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Genç yetenek Ferencvaros maçına hazır!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi savunma hattında beklenmedik bir kararla gündeme geldi. Teknik Direktör Domenico Tedesco, maç öncesi yaptığı açıklamada, genç stoper Yiğit Efe Demir'e şans vereceğini duyurdu. Tedesco, genç oyuncuya duyduğu güveni, "Yiğit Efe'nin sırası geldi." sözleriyle ifade etti. Peki; Yiğit Efe Demir kimdir?
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros maçı öncesi yaptığı açıklamada Yiğit Efe sürprizini açıkladı:
"Yiğit Efe'nin sırası geldi. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Karagümrük'teki maçlarını izledim. Geçen sene 1. Lig'de de olsa çok iyi maçlar oynadı. Maç ritmi henüz yok. Hata yaparsa affedeceğim. Önemli olan kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynamaktan keyif alması."