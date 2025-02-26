Haberler Yaşam Haberleri Yönetmen Sinan Çetin savcılığa ifade verdi: “Bu kadar saçma bir şey görmedim”
Giriş Tarihi: 26.2.2025 15:12 Son Güncelleme: 26.2.2025 15:15

Yönetmen Sinan Çetin savcılığa ifade verdi: “Bu kadar saçma bir şey görmedim”

Yönetmen Sinan Çetin, Sarıyer’deki arazisine izinsiz yapı yaptırdığı iddiasıyla hakkında başlatılan “Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık” ve “İmar Kirliliğine neden olma” suçlarından savcılığa “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. 1 saatlik ifadesinin ardından Çetin, “Bu kadar saçma bir şey görmedim” diyerek adliyeden ayrıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Yönetmen Sinan Çetin savcılığa ifade verdi: Bu kadar saçma bir şey görmedim

Yönetmen Sinan Çetin'in Sarıyer'de bulunan bir arazisine izinsiz 4-5 adet kaçak yapı yaptırdığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ve suç duyurusu yapıldı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Çetin hakkında "Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık" ve "İmar Kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlattı.

İFADE VERDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında Sinan Çetin'in şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere bugün İmar Suçlar Bürosu'na ifade vermeye geldi. Yaklaşın 1 saat süren ifadenin ardından Çetin, "Bu kadar saçma bir şey görmedik" diyerek adliyeden çıkış yaptı.

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Yönetmen Sinan Çetin savcılığa ifade verdi: “Bu kadar saçma bir şey görmedim”
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