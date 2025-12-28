Yürekleri yakan kaza

Ankara Beypazarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 10 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 3 aylık Oğuzhan bebek, annesi ve babasıyla birlikte can verdi. Güvenlik görevlisi Mahir Çanak (27) idaresindeki otomobil, önceki akşam Ankara- Beypazarı karayolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıktı. Savrulan araç, uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ZİYARETTEN DÖNÜYORLARDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede; sürücü Mahir Çanak, eşi Zeynep Çanak (25) ve henüz 3 aylık olan bebekleri Oğuzhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç ailenin, Ankara merkezdeki yakınlarını ziyaret ettikten sonra ikamet ettikleri Beypazarı'na dönmek üzere yolda oldukları öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Beypazarı Cemil Ercan Camii'ne getirildi. Cenaze törenine ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yan yana saf tutulan cenaze namazının ardından; Mahir, Zeynep ve minik Oğuzhan, Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.