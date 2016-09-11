Dubai hasılatı 1.2 milyar TL

Dubai’deki Cityscape Global 2016 emlak fuarında Körfez yatırımcıları Türkiye’ye olan güvenini bir kez daha kanıtladı. 3 gün süren fuarda firmalar 1.2 milyar liralık ön rezervasyon ve satışa imza attı

Ortadoğu'nun en büyük gayrimenkul fuarlarından biri olan ve Dubai'de düzenlenen Cityscape Global'de Türk firmaları Körfez yatırımcısından büyük talep gördü. Türkiye'ye büyük ilgisi olan Körfez yatırımcısının alım hevesi yine İstanbul üzerinde yoğunlaştı. Her yıl yaklaşık 4 milyar dolarlık alım-satım anlaşmasının gerçekleştiği Cityscape Global'de Türk firmaları, 1.2 milyar liralık ön rezervasyon ve satışa imza attı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin Körfez yatırımcısını Türkiye'den uzaklaştıramadığını söyleyen sektör temsilcileri, "Biz bu fuara sadece ülkemizi tanıtmaya geldik, amacımız satış yapmak değildi. Ancak yabancıların yatırım iştahı sürüyor, darbe vız geldi" dedi.

KÖRFEZİN GÜVENİ MORAL OLDU

6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Dubai Cityscape Global 2016'da 1.2 milyar lirayı geçen satış ve talep faaliyetleri, sadece ülke tanıtımına yoğunlaşan Türk inşaat firmaları için moral oldu. Körfez yatırımcısı ise yaptığı alımlar ve rezervasyonlarla Türkiye'nin geleceğine güvendiğini kanıtladı. Pek çok konut ve ofis projesinden yapılan alımların ve görüşmelerin yanı sıra yatırımcılar projeleri yerinde görmeleri için İstanbul'a davet edildi.

121 MİLYON DOLARLIK İLGİ

Geçen yıl fuarda lansmanı yapılan Tarlabaşı360 projesi bu yıl değişen ismiyle ve yeni rezidans bölümleriyle Dubai'de yerini aldı. Yeni ismi Taksim360 markasıyla fuarda uluslararası yatırımcımların yoğun ilgisiyle karşılaşan projede 100 milyon dolarlık toplu alım, 21 milyon dolarlık ise bireysel alım yapıldı. Körfez yatırımcısının İstanbul'da en sevdiği noktalardan olan Taksim, projede de etkisini gösterdi. Taksim360 markasıyla projenin Türkiye lansmanı ise ekimde yapılacak. Çalık Gayrimenkul Genel Müdür Yardımcısı Gonca Özgül, bölgenin özellikle kira getirisinin yatırımcıyı cezbettiğini ifade etti. Çalık'ın Varyap ile ortak projesi olan ve Emlak Konut GYO güvencesiyle yapılan Metropol İstanbul projesinde ise 50 milyon dolar değerinde bireysel talep alındığı açıklandı.



3 GÜNDE 796 KİŞİYLE GÖRÜŞTÜ

Tahi ncio ğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Türkiye imajını desteklemek adına katıldıkları fuarda Nidakule Ataşehir Batı, Nidakule Finans Merkezi ve Nidapark Kayaşehir projelerini tanıttıklarını ve gün içinde stantlarında 796 kişiyi ağırladıklarını söyledi. Farklı ülkelerden yatırımcı ve fonlarla görüşmeler yaptıklarını belirten Tahincioğlu, "Konut ve ofis projelerimizle ilgilenen 32 potansiyel müşterimiz oldu. Ayrıca uluslararası yatırımcılarla birçok anlaşmaya da zemin sunan fuarda, işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.



FİNANS MERKEZİ'NE MİLYONLARCA DOLARLIK TALEP VAR

Her yıl Cityscape'de milyon dolarlık satışlara imza atan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, bu yıl fuara Türkiye'yi anlatmak ve yatırımcıyı doğru bilgilendirmek amacıyla katıldıklarını söyledi. Onlarca yatırımcı grup ve şeyhle görüştüğünü anlatan Ağaoğlu, "Yaşanan darbe girişiminin ardından ülkemizi doğru anlatmak için bilgilendirme buraya geldik. Amacımız satış değildi. Ülkemiz varsa biz de varız. Alanında iyi olan uzmanlar da bizimle gelerek yatırım fırsatlarını anlattı. Bir de burada henüz satışta olmayan İstanbul Finans Merkezi'nin ön tanıtımı oldu. Satışa çıkınca zaten milyonlarca dolarlık alım olur" diye konuştu.

İSTANBUL'A DAVET ETTİ

Artaş İnşaat ve Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, fuarda 600 yatırımcıyla görüşmeler yaptıklarını açıkladı. 100 yatırımcıdan alım talebi geldiğini belirten Çetinsaya, "Bölgede çok sevilen bir firmayız. Bu yıl ilk amacımız ülkemizi anlatmaktı. Ancak yatırımcılardan 100 milyon dolara yaklaşan bir satış talebi aldık ve çok önemli görüşmeler yaptık. Fuarda satış yapılmıyor, yabancı yatırımcıları İstanbul'a davet ettik" diye konuştu.



YALOVA AŞKINA 50 MİLYON $

Körfez yatırımcısının Türkiye'deki gözdelerinden olan Yalova'da, KentPlus Yalova Wellness SPA Resort projesini gerçekleştirmeye hazırlanan Emay İnşaat, fuardan 50 milyon dolarlık taleple döndü. Taleplerin birkaç aya satışa dönmesini beklediklerini belirten Emay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çağlar, "Proje deniz, doğa, termal ve sosyal aktiviteleri tek arsada buluştuması nedeniyle ilgi çekti. Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş.'nin (EPP) güvencesi de ilgideki önemli bir unsur oldu" dedi.

KÖY'DE SATIŞ 10 MİLYON DOLAR

Siyahkalem Cityscape Global 2016'ya bu yıl Emlak Konut GYO standında katıldı. Zekeriyaköy'deki KÖY projesinden 10 milyon dolarlık satış yapıldığı belirten Proje Direktörü Ogeday Sögüt, "Cityscape'e katılım gösteren projemize ilgi gösteren yatırımcıları Türkiye'ye davet ettik. Kendilerini önümüzdeki günlerde Türkiye'de ağırlayacağız" şeklinde konuştu.

QUEEN'E YOĞUN TALEP

Sinpaş GYO, Dubai Cityscape 2016'da İstanbul, Ankara ve Bursa'da yaptığı projelerle yer aldı. Körfez ülkelerinden ziyaretçilerin beğenisine sunulan Şişli Bomonti'deki Queen Central Park, fuarda en çok ilgi gören projelerden oldu. Queen Central Park ile Bursa Modern projelerinin maketlerini ziyaret eden yatırımcılarla 400 görüşme yapıldı. Bunun karşılığında ise 90 milyon liralık talep oluştuğu ifade edildi.

50 MİLYON DOLARLIK SATIŞ YAPTI

Bulgaristan'da hayata geçireceği Grand Kanyon Sofya&Swissotel Residences Sofia ve Sofia Square projelerini görücüye çıkaran Garanti Koza, fuarda büyük ilgi gördü. İstanbul Esenyurt'taki Swissotel Kozapark projesini de fuarda yatırımcılarla buluşturan firma, 50 milyon dolarlık satış talebiyle döndü. Firma, Bulgaristan projeleri için 650 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor.