Dubai’den dünyaya birlik mesajı

Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri uluslararası gayrimenkul fuarı Cityscape’de buluştu. Turkuvaz Grubu, fuarın ikinci günü inşaat sektörünün devlerini bir araya getirdi. Dubai'den tüm dünyaya birlik mesajı veren sektör temsilcileri, "Türkiye 15 Temmuz sonrası hainlerden kurtuldu. Güçlü Türkiye Körfez yatırımcısını bekliyor" şeklinde konuştu

Körfez bölgesinde düzenlenen en büyük gayrimenkul fuarı olan Dubai Cityscape Global, 6-8 Eylül tarihleri arasında 3 gün boyunca uluslararası yatırımcıları bir araya getirdi. Son yıllarda Türkiye'den büyük ilgi gören ve proje tanıtımları için en önemli adreslerden biri olan Cityscape Global 2016'nın bu yıl Türkiye için ayrı bir önemi vardı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türk gayrimenkul sektörünün yabancı yatırımcılarla ilk buluşması bu fuarda gerçekleşti.

EV SATMAYA GELMEDİK

Turkuvaz Grubu'nun yayın organları SABAH ve Daily Sabah, Cityscape Global'de Türk firmalarıyla gelenekselleşen buluşmasını gerçekleştirdi. Cityscape'in ikinci günü Dubai Nusr-et'te bir araya gelen sektör temsilcileri, fuar boyunca Türkiye'nin tanıtımı için yaptıkları çalışmaları anlattı. Sektör temsilcileri, "Fuarda Türkiye yatırım için doğru adres mesajını verdik. Biz buraya ev satmaya gelmedik. Türkiye ile ilgili oluşan algıyı düzeltmeye geldik" diye konuştular.

KÖRFEZ MORAL VERDİ

Fuara uzun yıllardır katıldıkları halde ilk kez bu yıl standlarında Türk bayraklarını dalgalandırdıklarını anlatan patronlar, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin hain darbe girişiminden etkilenmediğini, milletin demokrasiye sahip çıktığını ve Türkiye'nin 15 Temmuz sonrasında eskiye göre çok daha güçlü bir ülke olduğunu anlattık. Körfez yatırımcısı da Türkiye'nin hain darbe girişiminden etkilenmediğini bildiklerini söyleyip, yatırıma devam mesajı verdi. Türkiye'nin bu olayı atlattığını biliyoruz, bize yatırım için projelerinizi anlatın dediler. Bu bizim için de sevindirici bir gelişme oldu. Fuardan moralli döndük."

GAYRİMENKUL FİKİR PLATFORMU KURULDU

Sabah'ın gerçekleştirdiği toplantıya Körfez'in önde gelen yatırımcıları da katıldı. Yerli yatırımcı ile yabancı yatırımcıyı buluşturan toplantıda gelecekteki işbirlikleri için önemli görüşmeler de yapıldı. Geceye katılan patronlar, "Sabah gayrimenkul sektörünün fikir platformu oldu. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yapılan toplantılar sektörün sağlıklı büyümesi, sorunların giderilmesi için oldukça önemli" dedi.

TANITIMA DEVAM

2 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 200 alt sektörü besleyen gayrimenkul sektörü yurtdışı tanıtım turlarına devam edecek. Dubai'den sonra ekim ayında Kuveyt, kasım ayında da Cidde Cityscape fuarlarına katılacaklar şirketler Türkiye yatırım için doğru adres mesajı verecek.



SABAH MİLYAR DOLARLIK BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Yemeğe Körfez bölgesinden Bin Zayed Group'un sahibi, Nahyan ailesinden Khaled bib Zayed Al Nahyan, Dubai Varlık Fonu Operasyon Müdürü Abdulla Al Qubaisi, Ortadoğu Alışveriş Merkezleri Konseyi'nden David Macadam, Dubai Dünya Ticaret Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Yıllık Yatırım Toplantısı'nın Strateji Müdürü Dawood Al Shezawi, Dubai Belediyesi Başkan Yardımcısı Mohamed Al Noori, Ajman Ticaret Odası Yöneticisi Mohamed Al Janahi, Al Ashreah Al Khalejya Gayrimenkul CEO'su Fahad Al Mazrooi, Dar Alebda Gayrimenkul Şirketi'nden Fatma Hajjaj, Al Fahim Grup'tan Banu Taş da katıldı. Dubai Varlık Fonu Operasyon Müdürü Abdulla Al Qubaisi yaklaşık 200 milyar dolarlık varlık yönetiyor. Dawood Al Shezawi'nin başında olduğu Yıllık Yatırım Toplantısı'nda her yıl milyarlarca dolar uluslararası yatırıma yön veriliyor. Bin Zayed Group'un sahibi Nahyan ailesi ise BAE'nin 6 emir ailesinden biri. Servetlerinin 150 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

- KİMLER KATILDI? -

Sabah'ın düzenlediği organizasyona Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı (TİM) Mehmet Büyükekşi, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Keleş, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, Halk GYO Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Görgeç, Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Vakıf GYO Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Birdal, Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Cihan İnşaat İş Geliştirme Müdürü Bengi Hışır, Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Özyazıcı İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özyazıcı, Çalık Gayrimenkul Genel Müdürü Abiş Hopikoğlu, Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, Emay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çağlar, Emay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Burak Gören, Astay Yatırım Satış Pazarlama Koodinatörü Cemalettin Akgül, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, eski Dubai Ticaret Ateşesi Serdar Kumbaracı, Eba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar katıldı.