İş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 1 Temmuz'da başlıyor

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 Temmuz'dan itibaren iş güvenliği uzmanı denetimleri başlıyor.

TESK Genel Başkanı Palandöken, "İş Sağlığı ve Güvenliği için alınacak tedbirler bir maliyet olarak görülmemeli. Çünkü maddi kayıplar telafi edilse de kaybedilen yaşamların telafisi mümkün olmamaktadır" dedi. Esnaf ve Sanatkarların yerine getirmesi gereken yükümlülükleri sıralayan Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımız, işyerinde risk değerlendirmesi yapmalı, acil durum planı hazırlamalı veya bu hizmetleri ilgili yerlerden temin etmelidir. Yangınla mücadele ve ilk yardım konularında önlem almalıdır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmalı ve belirlenen süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmelidir. Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalarını sağlamalıdır. Çalışanlarının, işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutmalıdır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri sahiplerini bilgilendirerek, "1 Temmuz'dan itibaren işyerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunlu hale gelecek. Bu tarihten itibaren denetimler de başlayacak. Bununla birlikte 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri gerekli sertifikaya sahip olmaları halinde (işe giriş ve periyodik muayeneler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek" şeklinde konuştu.

Palandöken, iş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirlerin önemini vurgulayarak, "İş sağlığı ve güvenliği, işyerinin daha huzurlu, çalışanların daha mutlu ve işletmelerin daha verimli olabilmesi için bir gerekliliktir. İlerleyen günlerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün daha da yaygınlaşmasını umuyor, esnaf ve sanatkarlarımıza sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamında kazasız günler diliyorum" dedi.